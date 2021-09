Formalmente Michele Foletti non è ancora il nuovo sindaco di Lugano, ma il fatto che lo diventi, a questo punto, dipende solo da lui. Se non cambierà idea prima del prossimo 4 ottobre, sarà lui a colmare il vuoto istituzionale lasciato da Marco Borradori. Nessun altro municipale, come ampiamente previsto, si è infatti candidato a ricoprire la carica entro il termine fissato per le 18 di oggi. Il vicesindaco della Città era risultato secondo - alle spalle di Marco Borradori - per numero di preferenze (10.288 voti personali) nelle elezioni comunali del 18 aprile 2021.



«Penso sia la soluzione migliore per terminare la legislatura. Non dover andare a un ballottaggio è un segnale importante per tutti: ringrazio i miei colleghi e i partiti che non hanno insistito per un'elezione. Per me comunque non è un giorno di festa, assolutamente. È un giorno di grande responsabilità, sì, ma non c’è nulla da festeggiare diventando sindaco in questo modo. Saranno due anni e mezzo molto impegnativi. Settimana prossima mi prenderò qualche giorno di riposo in cui starò lontano da tutto, poi vedrò se questo nuovo lavoro mi appassiona. Non sono una persona che fa qualcosa se non gli piace», ha commentato Foletti.