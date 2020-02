(Aggiornato alle 11.37) - Stamattina poco prima delle 11 il grande magazzino Migros di via Pretorio a Lugano è stato evacuato e sul posto sono arrivati alcuni camion del Pompieri di Lugano. Fortunatamente si è trattato solo di un falso allarme dovuto ad un errore umano. Come ci conferma il responsabile comunicazione di Migros Ticino Luca Corti, un addetto di pulizia di una ditta esterna ha schiacciato per sbaglio il tasto di allarme. La situazione si è chiarita dopo pochi minuti e la situazione è tornata alla normalità.