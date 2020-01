Un pacchetto contenente buoni spesa per un valore di mille franchi. Lo ha trovato don Ernesto Ratti, parroco della chiesa di Melide, al termine della messa della vigilia di Natale. Ad accompagnare il pacchetto, un biglietto: «Un piccolo aiuto per chi ha bisogno, con gli auguri di sereno Natale». Per un corrispettivo di 800 franchi verranno distribuiti pacchi dono a persone domiciliate a Campione d’Italia, mentre il rimanete valore di 200 franchi servirà per buoni spesa a sostegno di due famiglie, di cui una di rifugiati siriani. Non è la prima volta che a Melide si compiono gesti di solidarietà di questo tipo. Si ricorda che, la scorsa primavera, un appello del parroco di Melide per la precaria situazione di parecchi residenti a Campione d’Italia aveva raccolto tremila franchi.