Aggiornato alle 15.30 - Dopo Locarno e Bellinzona, tocca a Lugano essere teatro del raduno dell’Associazione Amici della Costituzione che si oppone all’utilizzo del certificato e ad «un inasprimento estremo e inutile della legge COVID». Con il titolo «Homo pandemicus quo vadis? Filosofia in piazza-atto 2°», oltre 300 persone, tra membri e simpatizzanti, si sono riunite alle 13.30 al Parco Ciani vicino alla Biblioteca cantonale per poi spostarsi alla volta di Piazza Manzoni (con deviazioni prima davanti al LAC, poi in piazza Carlo Battaglini e in seguito in piazza Riforma) dove si è tenuta una conferenza. Hanno partecipato con diversi interventi Werner Nussbaumer e gli «avvocati» Francesco Scifo e Linda Corrias, personaggi noti in Italia prevalentemente negli ambienti complottisti. I due legali si battono contro i provvedimenti emanati dal Governo italiano in questo lungo periodo di pandemia.