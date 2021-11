Mobilità e biciclette, premiata Collina d’Oro

Collina d’Oro ha ottenuto un sostegno finanziario da parte della Confederazione per realizzare il progetto del Piano della mobilità ciclistica (in particolare l’analisi dei punti deboli e lo sviluppo di un piano dei percorsi ciclabili). Nel mese di maggio l’Ufficio federale dell’energia aveva lanciato un bando di gara per un programma di promozione rivolto a città, comuni e regioni che portano avanti una politica energetica e climatica attiva. Città, comune e regioni che rivestono un ruolo fondamentale nel raggiungimento degli obiettivi della Strategia energetica 2050 e dell’Accordo di Parigi sul clima. Ed è proprio per sostenere i loro sforzi che Berna ha deciso di lanciare il programma per la promozione di progetti nell’ambito del programma UFE «SvizzeraEnergia per i comuni». Quest’anno oltre 330 località elvetiche hanno richiesto la promozione delle loro idee e tra i 29 progetti della categoria «Città e comuni all’avanguardia)» c’è anche quello di Collina d’Oro. Il Piano della mobilità ciclistica promosso dal Municipio ha lo scopo fondamentale di aumentare la quota modale di spostamenti eseguiti in bicicletta all’interno del territorio comunale, considerando sia i tragitti interni al comune sia quelli da e per i comuni confinanti, trasferendo utenti dal trasporto individuale motorizzato verso la mobilità ciclistica.

L’analisi del territorio

Il territorio di Collina d’Oro si situa in parte in collina (Gentilino, Montagnola e Agra), in parte in pianura (Pian Scairolo) e lungo la sponda del lago di Lugano (Carabietta). I principali poli attrattori sono chiaramente la Città, il Pian Scairolo e la piana d’Agno, in cui si concentrano i posti di lavoro. La collina dispone di collegamenti bus verso la stazione FFS di Lugano, mentre la parte in pianura è servita, ma manca un servizio capillare (difettano collegamenti diretti) e la frequenza non è sufficientemente attrattiva soprattutto fuori dalle ore di punta. Al momento il comune è servito anche dalla stazione FLP di Cappella Agnuzzo, raggiungibile facilmente a piedi solo dalla frazione di Gentilino. In questo contesto la bicicletta, soprattutto quella elettrica, rappresenta una valida alternativa per gli utenti, che il Piano di mobilità vuole enfatizzare e valorizzare. Svilupperà una rete di percorsi all’interno di Collina d’Oro ma rivolta anche verso i comuni limitrofi, in particolare verso Lugano. Si vuole in particolare creare un collegamento da e per la stazione, per trasferire parte degli spostamenti dall’automobile alla bicicletta. Il Piano sarà indirizzato agli spostamenti quotidiani e a quelli nel tempo libero (dei residenti e dei turisti), individuando una rete dei percorsi suddivisa per le due finalità, coerentemente con il Progetto di Legge federale sulle vie ciclabili. Il Piano è concepito come strumento organico in cui si tiene conto dei principali elementi determinanti per la mobilità ciclistica, applicando gli strumenti dell’ingegneria del traffico. Il progetto avrà un costo di 57.000 franchi e il Comune riceverà un finanziamento federale di quasi 23.000. Collina d’Oro avrà due anni di tempo per realizzare il progetti, che muoverà i primi passi nel mese di gennaio 2022.