Contattata dal domenicale, Valeria Canova Masina, vicepresidente EOC, ha confermato che il cardiochirurgo non ha e non potrà avere un contratto con l’Ente: «Nei contratti di trasferimento fornitici dallo stesso Cardiocentro il nome del professor Moccetti non è mai stato presente. Nella lista dei contratti già inviata all’Autorità di vigilanza sulle fondazioni, Moccetti, no, non c’è proprio».