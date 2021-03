È stato appeso al muro dell’ex Macello con il nastro adesivo marrone. Impossibile non vederlo visto che è stato piazzato proprio di fianco al cancello principale del centro sociale. Stiamo parlando dello «sfratto» degli autogestiti. «Vi concediamo 20 giorni - si legge nello scritto firmato dal sindaco Borradori per conto del Municipio - per provvedere allo sgombero totale degli spazi, provvedendo nel medesimo termine a restituirli nel dovuto ordine al Comune di Lugano. Se entro il termine impartito gli spazi non saranno stati liberati verrà avviata la procedura di esecuzione d’ufficio»

La replica del CSOA

Il CSOA ha reagito con una presa di posizione sarcastica, intitolata «Municipali, la misura è colma! L’autogestione valuta uno sgombero delle autorità cittadine». Replicando lo stile spesso utilizzato da chi condanna i vandalismi compiuti da persone vicino al Molino, gli autogestiti parlano di «Atto di spregio del decoro urbano nei confronti del monumento storico, bene culturale di rilevanza architettonica, ex Macello di Lugano». «Alcuni ignoti, presumibilmente vicini agli ambienti autoritari del Municipio, hanno imbrattato il cancello di ferro battuto, con un volantino. Un editto contenente minacce e incomprensibili enigmi matematici. Il sistema di videosorveglianza dovrebbe permettere di identificare i facinorosi vandali in poco tempo».

I prossimi passi

Il riferimento a «incomprensibili enigmi matematici» è dovuto alla frase, riportata nella lettera del Municipio, in cui si stabiliscono 20 giorni per sgomberare ma nel contempo anche 30 giorni per presentare al Consiglio di Stato un ricorso contro la decisone dell’Esecutivo. «In senso letterale l’editto - sottolineano - è privo di senso. È come dire “Avete -10 giorni di tempo per sgomberare”, oppure “non avete 20 giorni per sgomberare, ma ve ne lasciamo solo 30 per stare al nostro gioco». L’assemblea del CSOA dovrà decidere nei prossimi giorni come procedere. Se ricorrere giuridicamente, se intavolare una discussione con il Municipio (come suggerito da parte della vecchia guardia) per salvare la sede oppure se scendere in piazza e (o) occupare altri stabili abbandonati nel Luganese.

«Adéss basta!»

Ieri intanto la sezione UDC di Lugano ha presentato ufficialmente il lancio di un’iniziativa popolare intitolata « Adéss Basta! - No a un’autogestione al di sopra della legge». I consiglieri comunali Alain Bühler, Raide Bassi e Tiziano Galeazzi hanno incontrato la stampa per parlare della raccolte di firme da loro lanciata a livello comunale. «Si prefigge tre obiettivi ben chiari: permettere lo sviluppo a Lugano di attività giovanili in uno spirito di autodeterminazione, regolamentarle e vietare la concessione di spazi, locali o immobili a gruppi che non rispettano la legge e l’ordine pubblico. In questo modo si porrà fine a Lugano alla presenza di un’autogestione che non ha il ben che minimo rispetto per le autorità, l’ordinamento giuridico e la cittadinanza. E si pone una base legale chiara per la gestione di future attività giovanili. Dopo quasi un ventennio di convivenza forzata e innumerevoli illeciti commessi in tutti questi anni, è giunto il momento di dire basta. La città di Lugano non può e non deve più tollerare sul suo territorio simili attività». Per avere successo l’iniziativa dovrà raccogliere almeno 3.000 firme. Poi sarà il Consiglio comunale ad esprimersi sul tema.

Maggioranza in bilico?

L’UDC teme che - con l’uscita dal Municipio di Michele Bertini - il prossimo Esecutivo potrebbe non più avere una maggioranza (oggi di 4 a 3) a favore dello sgombero. «Per questo è necessario agire ora con i mezzi che la nostra democrazia diretta ci concede. Basta con la violenza verbale e fisica, basta con i vandalismi, basta con le manifestazioni non autorizzate e basta con il non rispetto della legge. Questo tipo di autogestione non deve più trovare spazio in città. La Città può e deve valorizzare maggiormente le attività giovanili che rappresentano un arricchimento sia per i cittadini più giovani che per la città stessa, ma non senza regole ben definite». È stato costituito anche un comitato di sostegno a cui hanno aderito il sindaco e gli altri due municipali leghisti (Quadri e Foletti). i consiglieri comunali leghisti Lukas Bernasconi e Andrea Censi e i PLR Martina Caldelari e Urs Lüchinger.

