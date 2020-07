È una bella giornata, quella in cui incontriamo in piazza Molino Nuovo la municipale Cristina Zanini Barzaghi, ma malgrado sia quasi ora di pranzo il luogo è poco frequentato. Raramente, d’altronde, la piazza riesce a essere un luogo d’aggregazione. Sarà che è circondata sui quattro lati dalla strada, per dieci corsie in tutto, e che il rumore dell’acqua che zampilla dalla per certi versi misteriosa e imponente fontana realizzata dall’architetto Tita Carloni non riesce a coprire il rumore del traffico. Sarà che la fontana stessa, con il suo volume, si staglia in mezzo alla piazza e rende il resto contorno. A pochi passi, c’è invece un discreto viavai dal fornito ecopunto cittadino. La cinquantina di parcheggi è occupata in ogni ordine di posto, come sempre.

Ed è proprio per parlare della piazza...