Impossibile non accorgersi della sua presenza, anche perché si tratta di uno dei cantieri più grandi in allestimento in questo momento a Lugano. L’area che separa via Brentani da via Monte Boglia è stata trasformata - per buona parte della sua lunghezza, dal CSIA alla Migros_- in una spianata di terra (prima era una spianata d’asfalto essendo la zona adibita a posteggio privato). Sono infatti iniziati i lavori di costruzione del «Parco Brentani», che prevede la realizzazione di un complesso immobiliare da 153 appartamenti di varie dimensioni e - al piano terra - uno spazio commerciale (molto probabilmente un negozio di alimentari). Ma, come dice il nome stesso del progetto, l’area sarà anche trasformata in un grande parco pubblico, che la politica cittadina chiede da più di dieci anni. Era...