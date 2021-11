Se un Consiglio comunale si chiude ben dopo la mezzanotte significa che sui tavoli c’era un tema caldo. E che non per forza si sarebbe esaurito lì, e allora. Per Agno quel tema - a quattro giorni dalle elezioni lo scorso aprile - era la variante di Piano regolatore Monda-Bolette, accolta infine per 14 voti a 8 dal Legislativo. «L’ultima battaglia (forse)», titolavamo allora. E infatti dell’area e della sua destinazione si parlerà ancora per qualche tempo. Sono 14 i ricorsi giunti contro la variante di PR; ricorsi che ora dovranno essere evasi dal Consiglio di Stato: «L’iter sarà ancora lungo - dice il sindaco Thierry Morotti. - Ero cosciente che sarebbero arrivati dei ricorsi. Né sono sorpreso dalle argomentazioni, che sono le stesse sollevate durante la procedura».

Dall’inizio

Ad Agno la pianificazione...