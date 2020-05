È durata pochi mesi la gerenza della capanna del Monte Bar da parte di Martin Meiler e di Mandy Warnke. Al più tardi a fine giugno i due dovranno riconsegnare le chiavi che avevano ricevuto lo scorso dicembre. Il Club Alpino Svizzero (CAS), proprietario del rifugio, ha infatti intimato loro la disdetta del contratto di gerenza alla fine di marzo. Da noi contattato, il comitato del CAS non ha voluto divulgare i motivi che hanno portato alla rescissione. Stando a nostre informazioni, alla base vi sarebbe una differenza di vedute sulla conduzione della capanna. La disdetta è giunta durante il periodo di prova concordato tra le parti e prevede che i gestori abbiano tre mesi di tempo per lasciare gli spazi. Si cercherà adesso di trovare un accordo sui termini di riconsegna. Il CAS poi partirà formalmente alla ricerca di un nuovo gestore.

La gestione della capanna del Monte Bar può essere una bella opportunità per gli interessati, ma è anche impegnativa. Quello del Bar non è un rifugio di alta montagna che può puntare tutto sul trittico polenta-carne-formaggio: è una capanna abbastanza vicina alla «civiltà» e attira un pubblico numeroso (un centinaio e più coperti nelle domeniche buone) e diversificato nelle sue esigenze. Però non è nemmeno in concorrenza con ristoranti stellati. È un po’ più di una capanna, in altre parole. Oltretutto aperta tutto l’anno. Serve insomma un’elusiva via di mezzo, una quadratura del cerchio che si sta rivelando impegnativa.