Iniziati ufficialmente ai primi dello scorso mese di maggio, dovrebbero concludersi il prossimo luglio i lavori per il completo ripristino della strada forestale patriziale alla Morella in territorio di Curio, fortemente danneggiata dall’ondata di maltempo che aveva toccato il Ticino nella primavera del 2020. Come si ricorderà un ruscello in piena, in seguito alle fortissime precipitazioni aveva provocato insieme alla caduta di diverse piante, due vasti scoscendimenti che, dopo aver semi interrotto la citata strada forestale che collega Curio con Pura passando davanti alla chiesetta della Morella, avevano seriamente minacciato da vicino un tratto della strada cantonale in zona «al Mulino». Una situazione anomala che se da un lato aveva obbligato a tempestivi interventi per garantire il normale scorrimento del traffico motorizzato, dall’altro avevano spinto il Comune di Curio a chiudere a ciclisti e pedoni il tratto del tracciato che passa proprio sopra le frane, per il pericolo di ulteriori franamenti. Timori che fortunatamente erano stati scongiurati grazie all’immediato intervento dei tecnici delle strade cantonali che, dopo aver liberato l’asfalto dalla massa di detriti e fango scesa a valle, avevano provveduto ad allungare e consolidare nell’arco di poche settimane l’esistente muraglione di sostegno a protezione della cantonale.

Opere di sostegno

Terminata questa prima fase delle operazioni, si sarebbe dovuto cominciare con l’assestamento delle due frane e la sistemazione della soprastante strada forestale, ma la presenza sotto quest’ultima di importanti infrastrutture – come la linea elettrica interrata unitamente alle tubazioni dell’acqua potabile e alla linea telefonica – aveva inevitabilmente imposto una serie di rilievi per poter poi decidere se spostare il tracciato a monte oppure recuperare l’esistente e ovviamente lavorare in tutta sicurezza. Alla fine la scelta è caduta su quest’ultima possibilità considerata la meno onerosa.

Con un investimento preventivato di 150 mila franchi, è stata di conseguenza decisa la realizzazione di opere di sostegno del tracciato nei due punti dove si erano verificati gli scoscendimenti, unitamente a interventi per consolidare il terreno sottostante. Le operazioni stanno entrando nel vivo proprio in questi giorni e come, citato prima, dovrebbero concludersi definitivamente il prossimo mese di luglio consentendo di riaprire in totale sicurezza a turisti ed escursionisti il tracciato che, come noto, è parte integrante dell’anello che permette di compiere il giro a piedi o in mountain bike del Monte Mondini ed è considerato uno dei tracciati turistici più rinomati della regione.

