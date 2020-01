Crisi, dissidi interni e polemiche non sembrano essersi abbattuti solo sul PLR di Lugano, anzi. Quanto accaduto a Morcote ha del clamoroso. Il sindaco Nicola Brivio, pur se scelto dalla Commissione cerca per figurare sulla lista liberale radicale che correrà per il prossimo Municipio, ha annunciato venerdì - in aperta polemica con la sezione - di non volersi ricandidare e di lasciare il partito. Potrebbe fondare, con alcuni colleghi, una lista civica.



Durante l’Assemblea sezionale, ci è stato detto, sono volate parole forti e accuse pesanti. Brivio si è per esempio lamentato di uno «schifoso cicaleccio», così lo ha definito, che ha messo in mezzo i suoi familiari e quelli di altri municipali. Il sindaco poi non avrebbe per nulla approvato il trattamento riservato dalla sezione PLR agli altri municipali uscenti, non ricandidati. «Permettere che questo accada - avrebbe spiegato - significherebbe venir meno ai principi». Il PLR è un partito in cui Brivio, e lo ha ribadito più volte, non si riconosce più.