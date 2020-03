1. È fatto ordine, con effetto immediato, a ogni esercizio pubblico sito sulla giurisdizione del Comune di Morcote, di togliere da ogni e qualsiasi spazio privato e pubblico accessibile liberamente al pubblico sedie, tavoli e ogni tipo di arredo che possa indurre l’utenza e la cittadinanza a soffermarsi e assembrarsi contrariamente alle disposizioni d’ordine superiore. Tutti gli arredi, se non rimossi dai legittimi proprietari entro le ore 24.00 di domenica 22 marzo 2020, verranno sgomberati per mano dell’Autorità comunale. Si declina già sin’ d’ora ogni responsabilità a riguardo.

2. A partire dalla mezzanotte di domenica 22 marzo 2020 è fatto assoluto divieto di esercitare ogni e qualsiasi attività economica che non possa essere svolta, per sua natura e specie, da casa, vale a dire senza l’ingaggio di manodopera, compresa quella prestata dai titolari, su tutto il territorio della giurisdizione comunale. Sono in particolar modo vietate tutte le attività edili, d’artigianato e commerciali svolte a titolo professionale, eccezion fatta per quelle strettamente necessarie, come lo spaccio di derrate alimentari il servizio di picchetti guasti in caso d’urgenza e quelle espressamente autorizzate dal Governo cantonale.