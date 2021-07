Moria di pesci a Grancia

La segnalazione ai pompieri era già giunta venerdì in tarda sera, quando erano stati notati dei pesci morti galleggiare nel riale scairolo a Grancia. Sabato mattina i pompieri, gli specialisti della SPAS e gli addetti dell’ufficio guardia e pesca hanno provveduto a recuperare l’ingente numero di pesci morti. Al momento le cause non sono note e sono stati fatti i tutti i prelievi del caso per analizzare l’acqua. Nel frattempo sembra che la situazione sia rientrata nella normalità e i pesci stanno ritornando a risalire il fiume. Questo fa presagire a un inquinamento puntuale che si è limitato nel tempo.