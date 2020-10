Mortale di Sigirino, chiesti 11 anni di carcere

«Questa tragedia lascia allibiti e increduli - ha detto Respini -. Ma non è stata una fatalità figlia della disattenzione, bensì la tragica e prevedibile conclusione di una scorribanda messa in atto dall'imputato che, per un motivo futile, ha agito con spregiudicatezza e in evidente spregio della vita altrui. Anzi, piuttosto che correggere il suo comportamento quando gli doveva essere chiaro che non era in grado di guidare, si è dato a un crescendo di violenza e aggressività. Sembrava fosse diventato un gioco di autoscontri per lui».