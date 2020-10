La Corte delle assise criminali di Lugano, completa di assessori giurati e presieduta dal giudice Mauro Ermani, ha condannato per omicidio intenzionale a 10 anni di detenzione il 39.enne italiano che il 10 novembre del 2017 ha tamponato e ucciso sul colpo un coetaneo sull’autostrada A2 all’altezza dello svincolo provvisorio di Sigirino, in direzione sud, al termine di una folle corsa sotto gli effetti di medicine e alcol iniziata a Bellinzona nord. L'uomo è anche stato espulso dalla Svizzera per dieci anni.

«La sua colpa è estremamente grave - ha detto Ermani nel motivare succintamente la sentenza. - Ha accettato l’eventualità di sacrificare una vita umana pur di giungere il prima possibile dove voleva arrivare, in un viaggio futile di cui non c’era necessità. Un viaggio in cui se n’è altamente infischiato della sicurezza altrui, tanto che l’esito finale non è, ahinoi, sorprendente».