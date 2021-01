Felice Ferrazzo è morto in disgrazia a 66 a San Benedetto del Tronto, in Italia. Lo riporta il quotidiano siciliano La Gazzetta del Sud . Nel suo momento di maggior fama era stato il capo della ‘ndrina di Mesoraca, un ruolo conquistato con il sangue, salvo poi a fine anni Novanta diventare collaboratore di giustizia e rivelare agli inquirenti diversi segreti del mondo della ‘ndrangheta.

Ferrazzo nella sua vita ha avuto stretti legami con il Ticino. Vi è arrivato che era diciassettenne per lavorare nell’edilizia prima nel Locarnese e poi nel Luganese, ma dopo poco tempo ha cominciato a delinquere. Nel 1982 venne arrestato per un traffico di hashish e fu incarcerato al penitenziario delle Stampa, da cui riuscì però a evadere dopo un anno e mezzo, ritornando a Mesoraca e iniziando la sua sanguinosa scalata all’interno della locale ‘ndrina, grazie anche ad armi importate da Lugano e Zurigo. E, una volta consolidato il potere, mantenne i contatti con la Svizzera, facendo ricorso a banche ticinesi e zurighesi per riciclare il denaro della ‘ndrina.