(Aggiornato alle 10.34) È stato trovato senza vita alle 8 di questa mattina, lunedì 4 maggio, l’escursionista dato per disperso la sera di domenica 3 maggio nella zona del Sighignola. A confermare la notizia data dai media italiani è la polizia cantonale ticinese. Il corpo dell’uomo, un 38enne cittadino italiano domiciliato nel canton Svitto, è stato trovato in territorio svizzero a poca distanza dal cosiddetto “balcone d’Italia”. L’escursionista, di rientro dal suo cascinale in territorio italiano, è rimasto vittima di una caduta in una zona impervia, a circa 900 metri di altitudine. Alle ricerche in territorio svizzero, iniziate ieri in tarda serata, hanno partecipato agenti della Polizia cantonale, uomini del SAS e i soccorritori della Rega.