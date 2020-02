(Aggiornato alle 19.36) - Non ce l’ha fatta l’operaio rimasto vittima a Monteggio di un grave infortunio sul lavoro oggi poco prima delle 15.30 in un'azienda attiva nella produzione di trasformatori e reattori in via Cantonale. La polizia cantonale informa che un 44enne operaio italiano della provincia di Varese era intento a piegare una sbarra di metallo con un macchinario. Per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, è stato colpito al petto da un pezzo staccatosi dall'apparecchiatura. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia comunale Malcantone Ovest, i soccorritori della Croce Verde di Lugano e della Rega che dopo aver prestato le prime cure all'uomo lo hanno trasportato in elicottero all'ospedale. Il 44enne è deceduto a causa delle gravi ferite riportate. Per prestare sostegno psicologico è stato richiesto l'intervento del Care Team.