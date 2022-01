(Aggiornato alle 22:27) È deceduto l’operaio che oggi pomeriggio è rimasto vittima di un incidente di lavoro ad Agno. Lo rende noto la Polizia Cantonale. In serata Rescue Media aveva comunicato il verificarsi di un gravissimo infortunio questo pomeriggio, poco dopo le ore 17, in un’industria in via Ginnasio.