È stato un altro sabato all’insegna della movida a Lugano. Alcuni testimoni hanno segnalato affollamenti in centro, in particolare in piazza Cioccaro. Un lettore scrive: «Verso le 22 per raggiungere la funicolare ho praticamente dovuto fare a spallate. C’erano soprattutto giovani, purtroppo molti non rispettavano le distanze e non indossavano la mascherina. Un paio di agenti era a bordo della funicolare e hanno obbligato alcuni ragazzi, evidentemente ubriachi, a coprirsi il viso». Qualche ora più tardi la situazione non sembrava tanto diversa. Una lettrice ci ha mandato un video fatto verso le 2, scrivendo: «Ormai questa situazione è diventata permanente il venerdì e il sabato e va avanti fino alle 5 di mattino. La risposta della polizia alle chiamate è che sono a conoscenza della situazione ma visto che c'è troppa gente non sanno cosa possono fare».