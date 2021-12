Multati ingiustamente per l’«erba», la Città non restituirà i soldi

L’articolo 19 (capoverso b) della Legge federale sugli stupefacenti (LFStup) parla chiaro: chiunque prepara un piccola quantità di stupefacenti soltanto per il proprio consumo o la regala a un maggiorenne per consumarla in compagnia, non è punibile dalla legge. E per piccolo quantitativo si intendono «10 grammi di uno stupefacente che produce effetti del tipo della canapa». Un articolo chiaro che, però, dal 2017 non è stato applicato alla lettera dalle forze dell’ordine. In svariati Comuni ticinesi, infatti, molte persone trovate con un po’ di canapa sono state multate. Lugano, in tal senso, non fa eccezione. Dal 2017 al 2020 la Polizia della Città ha inflitto un totale di 207 multe per detenzione e consumo di canapa. Lo spiega l’Esecutivo rispondendo a un’interrogazione – firmata dalla consigliera...