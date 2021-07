Multe salate per chi parcheggia sul porfido rosso di Paradiso

Se pensavate di fare una breve sosta con il vostro veicolo sul selciato in porfido rosso di Paradiso state attenti, potreste ritrovarvi una multa decisamente salata al ritorno. Il Municipio ha infatti inviato una circolare nella quale ricorda che la pavimentazione di porfido è riservata ai pedoni e non costituisce un’area di parcheggio. La non osservanza di questa disposizione comporta una multa di 120 franchi.

In tutto il territorio comunale sono «assolutamente vietate la fermata e la sosta (parcheggio) dei veicoli sul selciato, anche se, per facilitare il movimento dei pedoni, specie anziani e disabili, il marciapiede è complanare con la carreggiata asfaltata, ma non è mai percorribile da auto o moto e biciclette ed è vietata la fermata anche breve, come accostare per far scendere o salire un passeggero o caricare merci».