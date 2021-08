Sebbene la Città stia vivendo un momento delicato, quello di un lutto, l’attività istituzionale deve poter continuare. E per fare questo, dopo un periodo (più o meno lungo) di sindacato ad interim, un successore dovrà essere designato. L’iter che porterà all’elezione del sostituto di Marco Borradori seguirà i dettami sanciti dalla Legge sull’esercizio dei diritti politici (LEDP). Nel caso concreto il primo passo istituzionale da fare sarà quello di completare il Municipio. Procedura che avviene tramite l’accettazione dell’incarico di un subentrante. Il primo della lista tra le fila di Lega-UDC, in tal senso, è Tiziano Galeazzi (alle elezioni dell’aprile scorso raccolse 7.223 voti personali, 120 in più del secondo subentrante in quota Lega-UDC: Alain Bühler). Una volta completata questa procedura – ci spiegano i funzionari dei servizi giuridici della Cancelleria dello Stato – ne verrà avviata un’altra, quella di elezione del sindaco. Che sarà in linea di principio popolare.

Dunque si procederà come se fosse una ‘normale’ elezione: sarà emanato un decreto di convocazione dei cittadini con i termini di presentazione delle candidature e, infine, la data in cui si procederà con il voto. Non tutti, però, potranno candidarsi: la possibilità è infatti concessa solo ai 7 municipali in carica in quel momento. Toccherà quindi ai singoli membri dell’Esecutivo decidere se proporsi per la carica di sindaco. Qualora, invece, soltanto uno dei 7 membri dovesse farsi avanti, l’elezione avverrà in forma tacita. In caso contrario, come detto, se ci fossero più candidati, ci sarà il voto popolare. Difficile, ad oggi, capire quanto tempo sia necessario affinché si completi la procedura e Lugano abbia un nuovo sindaco. Si stima che, anche considerando casi analoghi avvenuti in passato, ci vorranno dai 3 ai 6 mesi. Il vicesindaco verrà invece scelto all’interno del Municipio.

Ma già si guarda a Foletti

È ancora presto per parlarne ma a Lugano qualche riflessione in questo senso inizia già a essere fatta. L’ipotesi di una elezione popolare per la carica di sindaco appare al momento piuttosto improbabile, soprattutto perché il PLR non sembra ambire al seggio. È realistico immaginare che il sindacato resti alla Lega e che venga attribuito tacitamente a Michele Foletti. In questo caso occorrerà capire se Foletti manterrà il Dicastero finanze (attualmente di sua competenza) e si assumerà anche le aree di competenza del sindaco (l’Amministrazione, per esempio) oppure se sarà necessario un rimpasto dei Dicasteri.

Il caso di Giornico

Un caso analogo a quello che si sta verificando in Città avvenne a cavallo tra il 2017 e il 2018 a Giornico. Nel settembre di quattro anni fa venne infatti a mancare il sindaco in carica Romano Rossi (PPD). Seguendo l’iter descritto poc’anzi, si completò dapprima l’Esecutivo con la nomina del subentrante. Compito che spettò al popolare-democratico Giovanni Bardelli. Bardelli, subentrato nell’Esecutivo a dicembre, fu anche l’unico che - nel gennaio del 2018 - depositò la sua candidatura per la carica di sindaco. Fu quindi eletto tacitamente e, di fatto, si trovò nel giro di pochi mesi da subentrante – quindi esterno ai lavori dell’Esecutivo – a capo del Municipio di Giornico.

Stesso iter, cause diverse

Sempre tra il 2017 e il 2018 si verificò un altro caso. Del tutto simile, per quanto riguarda la procedura, a quello che si verificherà a Lugano, ma per cause totalmente differenti. Nel dicembre di quattro anni fa l’allora sindaco di Mendrisio, il pipidino Carlo Croci in carica dal 1994, comunicò l’intenzione di dimettersi. Dimissioni che vennero ufficialmente comunicate il 23 gennaio del 2018, effettive dal 23 marzo. Anche in quell’occasione - Legge sull’esercizio dei diritti politici alla mano - si procedette completando il Municipio. Ruolo che spettò al primo subentrante nella lista PPD, Paolo Danielli. Per quel che concerne la carica di sindaco, alla scadenza dei termini per l’inoltro delle candidature, furono in due ad annunciarsi: il collega pipidino (e consigliere nazionale) Marco Romano e il liberale radicale Samuele Cavadini. Il 27 maggio del 2018 i cittadini furono quindi chiamati alle urne e, a spoglio ultimato, venne eletto il rappresentante del PLR. Paolo Danielli, che in Municipio prese il seggio lasciato vacante pochi mesi prima. dal dimissionario Carlo Croci, fu nominato vicesindaco.

