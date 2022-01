Gli autogestiti tenteranno, magari non subito, di rioccupare di nuovo l’ex Macello? Torneranno in piazza? O proveranno ad impossessarsi di un altro stabile abbandonato? E quale? Sono domande che si stanno facendo molti cittadini di Lugano, rimasti piuttosto sorpresi - come sorpresa deve del resto essere rimasta anche l’autorità, che non si aspettava un’azione degli autogestiti proprio il 29 dicembre - dalla rioccupazione dell’immobile che fino a fine maggio ospitava il centro sociale. Un’occupazione durata meno di 24 ore e conclusasi, dopo una serata in cui sono stati registrati scontri, feriti e arresti, con lo sgombero dell’area da parte della polizia.

In attesa del prossimo passoSono domande, quelle qui sopra, a cui è difficile dare risposta. Sul sito Internet del Molino non vengono per...