Era stato condannato a tre anni e mezzo di carcere nell’ambito del processo «Muscle Car», che nel 2015 vedeva alla sbarra otto imputati per quello che era stato definito il più grande giro di compravendita di auto rubate mai registrato alle nostre latitudini. Il periodo trascorso in prigione non sembra però aver avuto nessun effetto su Fabio Venier, il 53.enne del Luganese ex titolare del Garage GTO di Canobbio ed ex pilota amatoriale in Italian GT Championship, che oggi è comparso nuovamente davanti alla Corte delle Assise criminali di Lugano, presieduta dalla giudice Francesca Verda Chiocchetti, con l’accusa di ripetuta truffa commessa per mestiere, ripetuta truffa processuale, ripetuta falsità in documenti, istigazione alla falsità in documenti, ripetuta coazione, diffamazione e ingiuria. Cinque anni fa Venier era comparso in aula come imputato principale del processo che riguardava un traffico di circa 70 veicoli rubati e poi rivenduti tra Italia, Francia, Spagna e il Ticino ed era stato condannato per ricettazione per mestiere e ripetuta truffa.