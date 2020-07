Foce del Cassarate su prenotazione, si parte! Da stasera, giovedì 16 luglio, a sabato l‘accesso serale all’area di svago della foce di Lugano sarà limitato. L’accesso sarà controllato dalle 20.30 all’1 del mattino e agli avventori, che potranno accedere all’area previa prenotazione sul portale prenota.lugano.ch, verrà distribuito un braccialetto ed è previsto un intrattenimento musicale. Non si potrà accedere alla zona con alcolici o bottiglie di vetro, ma per garantire agli avventori la possibilità di acquistare bevande da consumare sul posto sono state analizzate diverse possibilità: chiosco, food truck e buvette degli esercizi pubblici presenti in loco. Per questo fine settimana la Città ha optato per la soluzione provvisoria del food truck ma con alcune limitazioni: l’orario di apertura è limitato, con chiusura alle 22.30 e termine per la vendita di alcolici alle 21 il giovedì, alle 19 nei giorni feriali, alle 18.30 il sabato e alle 18 la domenica (questo in conformità alla Legge cantonale sull’apertura dei negozi). La Città fa sapere che al termine del weekend si valuterà l’impatto dell’uso dell’area con questa modalità e un’eventuale possibile gestione della mescita da parte della ristorazione presente in loco.