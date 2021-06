Narcotraffico, 6 anni e mezzo al piccolo «boss» locale

Per la Corte non ci sono stati dubbi: il 30.enne della Repubblica dominicana da ieri a processo per un importante traffico di cocaina – cinque chilogrammi di polvere bianca importati dall’Olanda – era «il direttore». Insomma, il piccolo «boss» che con la sua organizzazione ha contribuito a rifornire la piazza ticinese di stupefacente. Per questo motivo è stato condannato a 6 anni e mezzo di carcere. «La Corte ha sostanzialmente riconosciuto l’atto d’accusa stilato dalla procuratrice pubblica Pamela Pedretti. Infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti, ripetuto riciclaggio di denaro e ripetuta guida senza autorizzazione i reati commesso. L’uomo, tra il 2017 e il 2019 è stato l’artefice di almeno 8 viaggi in Olanda con l’intento di acquistare la cocaina. In due occasioni ha finto un viaggio di vacanza con la moglie e i figli; nelle altre si è affidato a un corriere (lui rientrava dalla spedizione in aereo).