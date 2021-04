«Il Polo Sportivo e degli Eventi è un passo fondamentale per lo sviluppo, la crescita e l’attrattività della Lugano di domani». Inizia così il comunicato stampa con cui il neonato comitato a sostegno del progetto si presenta, forte dell’hashtag #iosostengoilpolo. E ancora: «Un progetto da troppo tempo in gestazione che ora merita di essere concretizzato. Calcio, basket, pallavolo, atletica, ginnastica, scherma, tennistavolo, judo, unihockey ed altri sport ancora se la sono cavata per anni con soluzioni provvisorie e inadeguate ed è quindi tempo di dare loro una nuova casa».

«Il progetto Sigillo è di grande qualità e, con la realizzazione delle sue tre fasi, permetterà di valorizzare l’intero comparto di Cornaredo con particolare attenzione agli spazi verdi e alla mobilità lenta» si legge nella nota. «Una grande sfida che la città di Lugano ha sviluppato nell’arco di circa 10 anni, e per la quale sono già stati investiti più di 15 milioni di franchi. Per appoggiare quest’importante opera, che senza dubbio ha rilevanza cantonale e regionale, abbiamo deciso di unirci in un comitato di sostegno al progetto che raggruppa trasversalmente e indistintamente rappresentanti del mondo dello sport, della politica, della finanza, dell’industria e del turismo. Ci prefiggiamo quale obiettivo quello di sostenere il progetto in ogni fase dell’iter democratico che porterà alla realizzazione del Polo Sportivo e degli Eventi».