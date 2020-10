Alta cucina, di solito amica del palato, ma in questa occasione anche del pianeta. Lo scorso 5 ottobre è andato in scena un vero e proprio spettacolo gastronomico che ha visto protagonista lo chef del 7132 Silver Restaurant di Vals, Mitja Birlo. A portarlo nella cucina dell’Hotel Swiss Diamond di Morcote è stata l’occasione offerta da S.Pellegrino Sapori Ticino, la kermesse che anche nel 2020 e nonostante un’annata non certo semplice per il settore della ristorazione, ha voluto portare avanti il suo messaggio di eccellenza e di promozione del territorio anche a livello enogastronomico. Ad accoglierlo e fare gli onori di casa è stato Giuseppe Buono, il nuovo chef della struttura alberghiera che ha dato il benvenuto anche agli ospiti della serata con il suo aperitivo.