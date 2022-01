«Posso chiederle come mai siete aperti di domenica?». «Perché con la nuova legge, nelle zone turistiche, si può. Sono gli altri che non aprono». È una conversazione tra cliente e commessa che abbiamo ascoltato in un negozio di piazza della Riforma, uno dei pochissimi aperti l’altro ieri - domenica - a Lugano. Una conversazione da cui si possono dedurre almeno due cose. La prima è che non in molti sono a conoscenza del fatto che a Lugano i negozi con una superficie inferiore ai 200 metri quadrati possono restare aperti. La seconda è che, ma basta farsi un giro per le vie del centro per rendersene conto, non sono molti i commercianti che ne approfittano. Vero è che il 16 gennaio non è probabilmente la data migliore per sondare il numero di commerci aperti in città visto che lo shopping natalizio...