Nel Luganese quasi 3.000 abitazioni vuote

È allarme sfitto un po’ in tutto il Ticino, e il Luganese chiaramente non fa eccezione. È vero che la situazione a Lugano non è quella di Chiasso (gli appartamenti vuoti nel Basso Mendrisiotto sono il 7,17%), ma in città in un solo anno le abitazioni vuote sono aumentate di quasi 300 unità. Erano 1.275 nel 2020 e sono 1.555 in questo 2021. Lo sfitto è dunque passato dal 3,15% al 3,81. Dieci anni fa era - come fonte ci riferiamo ai dati forniti dall’Ufficio di statistica - l’1,40%. Ma lo sfitto nel Luganese non è uniforme. Il centro sembra fungere da calamita, ed è logico. Una calamita per i grandi gruppi immobiliari, o per le casse pensioni, che preferiscono investire soprattutto in città o nell’immediata cintura urbana. E non è un caso se nella «top 5» dei comuni con più sfitto figurano Paradiso...