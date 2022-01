È dal 1964 che il Comune e la Pro Massagno organizzano la tradizionale cerimonia di auguri che, anche quest’anno, come nel 2020, si è svolta in streaming a causa della pandemia. «Abbiamo voluto esserci, anche se solo in video, perché è importante far sentire la nostra presenza e la nostra vicinanza in particolare nei confronti dei più vulnerabili»: così ha esordito Franco Locatelli, presidente della Pro Massagno che, citando Einstein, ha poi spiegato come sia «nel mezzo delle difficoltà che nascono le opportunità».