In diversi si sono presentati con un discorso scritto su dei foglietti, pronti ad esprimersi subito prima o subito dopo la presentazione dei candidati al Consiglio comunale. Alcuni volevano convincere l’assemblea del PLR a non mettere in lista Jacques Ducry. Altri erano pronti a difenderne la candidatura. Ma alla fine nessuno - fatta eccezione per Peter Rossi e Valentino Benicchio - sul «caso» Ducry si è dovuto pronunciare. L’annuncio fatto dalla direzione del partito è infatti stato lapidario: «Ci ha comunicato oggi di rinunciare alla candidatura». Il nome di Jacques Ducry non figurerà dunque sulla lista del PLR al Consiglio comunale. In un’email inviata al presidente Guido Tognola l’ex magistrato ha motivato la sua scelta spiegando di non aver per nulla apprezzato i pareri espressi sulla stampa «da alcuni presunti responsabili sezionali e distrettutali, mai eletti, carenti di cultura politica e di riflesso d’apertura mentale». Il riferimento è a Valentino Benicchio (l’ex presidente distrettuale del PLR - oggi membro della direttiva cantonale - che su LiberaTV aveva contestato la candidatura di Ducry dicendo: «Ha chiuso la porta in faccia al PLR e noi gliela riapriamo!») e a Marzio Mazzoleni (presidente del Circolo di Vezia del PLR), che in un commento apparso sul CdT ieri si era detto preoccupato (facendosi portavoce del « 90% dei presidenti del Circolo») per le possibili ricadute negative che la candidatura di Ducry avrebbe portato «a Lugano, e non solo». Questo perché il politico aveva lasciato il partito e, quattro anni fa, era stato eletto in Consiglio comunale (e candidato al Municipio) tra le fila della sinistra. Ducry ha dunque deciso di sbattere la porta e «lasciare a coloro che mai hanno fatto vincere le vere idee liberali radicali». Ma che la candidatura di Ducry stesse creando malumori era chiaro da giorni e come detto durante l’assemblea lo ha sottolineato anche Peter Rossi (decano del PLR in Consiglio comunale) spiegando che vedere il nome di Ducry in lista è stato uno dei quattro motivi che l’hanno spinto a non più mettersi a disposizione. Un altro è stato l’addio alla politica di Michele Bertini. E poi il fatto che - parole sue - «la lista per il Municipio è stata creata facendo il copia-incolla». Lista per il Municipio che, lo ricordiamo, è composta da Roberto Badaracco (uscente), Giovanna Viscardi, Karin Valenzano Rossi, Morena Ferrari Gamba, Luca Cattaneo, Andrea Nava e Fabio Schnellmann.