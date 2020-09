In fila indiana. Ordinati e tutti con la mascherina. Con la coda che a un certo punto arrivava in strada. «Stiamo andando a riprenderci il nostro paese», ci racconta uno di loro mostrandoci fiero la scheda azzurra delle elezioni. La sensazione in effetti era quella. Oggi e domani i campionesi - dopo due anni di commissariamento e dopo averne viste letteralmente di tutti i colori - sono chiamati a leggere il nuovo sindaco e la nuova maggioranza. Affidare il timone del Comune a Simone Verda (e la sua lista «Campione 2.0») o a Roberto Canesi («Campione rinasce»). Fuori dai seggi abbiamo scambiato quattro chiacchiere con diversi abitanti dell’enclave. C’è chi non ha nascosto rassegnazione («Ho votato perché devo - ci spiega per esempio un giovane - ma ormai non è che abbia più grande fiducia nelle...