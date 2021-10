Nelle mail tra le due polizie i dettagli della demolizione

«Il dormitorio si può demolire. L’altro edificio, invece, va risparmiato: non si può toccare il tetto ed è fattibile murarne gli accessi». Un concentrato d’indicazioni che, se non si conoscesse la data in cui sono state discusse, farebbero pensare ai giorni precedenti il 29 maggio (quando avvenne lo sgombero e la demolizione di una parte dell’ex Macello). Ora nuove rivelazioni - ne scrivevamo nell’edizione di lunedì - sembrano confermare che un piano d’azione della polizia all’ex Macello, che prevedeva d’intervenire sullo stabile, era già stato studiato mesi prima. Già in marzo era stata ipotizzata l’idea di demolire una parte dello stabile con le ruspe. Lo si evince da una serie di e-mail (la cui esistenza era stata ventilata già in luglio dalla RSI) pubblicate giovedì dal quindicinale Area...