Non verrà presentato alcun ricorso contro il Polo sportivo. Il Comitato contrario al progetto ha deciso di rinunciare al referendum contro l’informazione «lacunosa» data dal Municipio agli elettori con il materiale per la votazione sul PSE. I firmatari Fulvio Pelli e Martino Rossi spiegano in un comunicato, accompagnato da una lettera indirizzata all’Esecutivo cittadino, che «l’analisi giuridica delle possibilità di successo del ricorso e, quindi, di una decisione di rinvio della votazione da parte del Tribunale induce a credere che tale eventualità si verificherebbe, visto che non sarebbe più possibile correggere l’informazione di elettrici ed elettori prima che una parte importante di loro avrà votato».