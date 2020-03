Nessuna colonna di automobili tra Italia e Svizzera, come qualcuno temeva, è stata riscontrata nella giornata di oggi nella valle della Tresa a seguito della decisione di Berna di chiudere al traffico i nove valichi minori del Ticino. Il passaggio dalla frazione di Ponte Cremenaga a Cremenaga interrotto in tarda mattinata, ha consentito ai conducenti dei veicoli in territorio ticinese diretti in Italia di proseguire senza intoppi scegliendo le dogane di Ponte Tresa e di Fornasette.

Proprio sul valico di Lavena Ponte Tresa, piccoli accalcamenti - ci è stato riferito dalle forze dell'ordine italiane - si sono verificati soltanto prima delle otto di mattina, quando è più intenso il passaggio veicolare dei frontalieri che non hanno pernottato nel nostro territorio (come hanno proposto di fare numerose aziende ticinesi per prevenire lungaggini) e che, uno a uno, hanno dovuto mostrare i propri documenti alle Guardie di confine per recarsi al lavoro. Nulla di più. Numerosi automobilisti, questo sì, non si sono tuttavia detti al corrente della decisione di chiusura dei valichi minori presa dalla Confederazione. Né da parte italiana, né da parte ticinese.

Numerosi i veicoli che hanno cercato di entrare in Italia alla dogana di Ponte Cremenaga, rimasta comunque presidiata dalla polizia, e viceversa dall'Italia verso la Svizzera. Ma la giornata di ieri non ha registrato le code chilometriche del primo giorno a Chiasso, forse perché, secondo le stesse forze dell'ordine, le misure dissuasive introdotte dal decreto del Governo Conte hanno reso tutti più sensibili e sono spariti anche i ticinesi che chiedevano di poter entrare in Italia. Magari anche per un semplice taglio di capelli prima di fare dietrofront e tornare in Svizzera.

