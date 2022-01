Nessuna disparità di genere negli stipendi degli Istituti Sociali di Lugano

Agli Istituti Sociali di Lugano non sussiste alcuna disparità di genere in materia salariale. È quanto emerge dall’analisi effettuata dall’ente autonomo nel mese di giugno del 2021 sulla base degli stipendi di marzo dello stesso anno. I dati sono poi stati verificati dalla società di revisione BDO e presentati al CdA nella seduta del 20 dicembre.

Per effettuare l’analisi sono stati presi in considerazione i dati personali, i dati relativi al grado di occupazione/salario e i dati relativi alla funzione (livello di competenza operativa e posizione professionale) delle collaboratrici e dei collaboratori LIS. Non rientrano invece nell’analisi il personale in formazione (105), i programmi speciali a beneficio di un’assicurazione invalidità (24) e il personale pagato contro prestazioni specifiche ad hoc (13).