Nessuna traccia di amianto nella porzione di ex macello demolita la notte tra sabato e domenica scorsi. È questo l’esito della perizia fatta svolgere lunedÌ da Econs SA su incarico della Città di Lugano.

Come spiegato dal Municipio in un comunicato stampa, «le analisi sui campioni prelevati dai materiali accessibili e su alcuni campioni di polveri prelevate su tutto il margine del cantiere e sui davanzali dell’edificio adiacente non hanno riscontrato né la presenza di amianto, né valori superiori ai limiti di norma di PCB (policlorobifenili) e piombo».

«Poiché non si è potuta eseguire un’ispezione totale per l’impossibilità di accedere a tutti i materiali coinvolti dai lavori di demolizione - prosegue l’esecutivo luganese - una perizia completa potrà essere eseguita solo nel contesto della rimozione delle macerie, in collaborazione con la SUVA. La procura ha incaricato a sua volta una perizia per verificare la presenza di sostanze inquinanti».

«La zona di deposito delle macerie è stata messa in sicurezza in collaborazione con il commissario giudiziario, la Sezione protezione aria acqua e suolo (SPAAS) del Dipartimento del territorio e la SUVA. L’area resta sotto sequestro per ordine del Ministero pubblico».

©CdT.ch - Riproduzione riservata