«Nessuna truffa, la stella per Borradori ha valore simbolico»

Lugano ha dedicato una stella della costellazione dei Gemelli a Marco Borradori. Un gesto per ricordare il sindaco scomparso ad agosto, che ha però suscitato qualche critica: «Non si può acquistare una stella, il Municipio si è fatto fregare». La verità è un’altra, nessuna truffa. La Città è ben consapevole infatti che si tratta di un omaggio puramente simbolico. Lo conferma al CdT Ilaria Bignasci, direttrice della Divisione comunicazione e relazioni istituzionali. «Innanzitutto vorrei spiegare il contesto in cui è stata pensata questa iniziativa: ogni anno la Città di Lugano realizza un biglietto di Natale destinato alla cittadinanza», e poi aggiunge: «È sempre un momento in cui si riflette e si valuta l’anno passato. Sicuramente il 2021 è stato caratterizzato dalla scomparsa del compianto...