«Basta polemiche: nessuno sfratto, semplicemente rispetto delle regole». Con queste parole l’Ente ospedaliero cantonale (EOC) ha risposto alle esternazioni del Consiglio di Fondazione del Cardiocentro Ticino, che l’accusava di aver messo alla porta il prof. Tiziano Moccetti.

In un comunicato, il Consiglio di amministrazione dell’EOC ha definito «triste» il fatto che, in tempo di crisi, si dia spazio a «polemiche sterili, personali e autoreferenziali». Il CdA ha inoltre espresso tutto il suo sostegno al presidente Paolo Sanvido, sottolineando come abbia agito per incarico del Consiglio di amministrazione stesso, in maniera «istituzionale, concertata, oggettiva, necessaria e rispettosa».

«Il prof. Moccetti», evidenzia il comunicato, «indiscusso pioniere del Cardiocentro, ha sempre sostenuto che avrebbe lasciato la propria attività il 31 dicembre 2020».

«A ulteriore riprova di questo fatto, lo stesso Cardiocentro ha fornito un elenco dei contratti di lavoro esistenti da trasferire a EOC. Questa lista non contiene il nome del prof. Moccetti. - Le direttive EOC, condivise dalla maggioranza degli ospedali pubblici, non consentono di proseguire l’attività clinica oltre i 70 anni, per ovvie ragioni. Queste direttive sono state applicate in modo equo ad altri illustrissimi professori e predecessori del prof. Moccetti, ottantaduenne», afferma il comunicato.

«Il CdA EOC è convinto che l’importante eredità del prof. Moccetti e i suoi insegnamenti proseguiranno in quello che ha saputo tramandare. Un grande maestro, un grande “papà” è qualcuno che è anche in grado di tramandare il suo sapere, il suo entusiasmo e i suoi valori agli “allievi” che nel frattempo ha “fatto crescere”. In tal senso, i pazienti dovrebbero venire rassicurati e accompagnati dal proprio medico con fiducia ai successori che proseguono con lo stesso spirito, valori e competenza ciò che è stato loro donato e tramandato. Il desiderio del nostro Consiglio di rendere omaggio al prof. Tiziano Moccetti al momento del passaggio di testimone alla nuova direzione della sua opera è sentito e sincero».

«La COVID», torna a sottolineare il CdA, «sta provocando lutti e ansia. Non abbiamo davvero bisogno di polemiche sterili e autoreferenziali. Nello spirito di unità che l’ha sempre guidato, il CdA invita tutti a comprendere il momento difficile e a muoversi con senso di responsabilità e abnegazione, come fa ogni giorno il nostro personale sanitario a ogni livello e in ogni struttura dell’EOC e del Cardiocentro».

©CdT.ch - Riproduzione riservata