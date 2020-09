Nove persone, zero offerte. Silenzio tombale, al Centro regionale dei servizi di Roveredo, quando si è trattato di formulare una proposta economica per la casa montana di proprietà della Città di Lugano a San Bernardino. La base d’asta era fissata a 300 mila franchi con rilanci minimi di 2 mila, ma non si è nemmeno cominciato. Deserta l’asta, non la sala: come mai, allora, nessuno si è fatto avanti? Qualcuno dei presenti - che verosimilmente non erano là per ripassare le regole sulle aste, lette all’inizio della procedura - potrebbe essere venuto a Roveredo soltanto per marcare stretti eventuali altri interessati - per se stesso o per conto di terzi - e fare la sua offerta più avanti in forma privata, ovviamente con un prezzo più basso della base d’asta. Da noi contattata, la responsabile del...