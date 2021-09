L’USI, in accordo con le autorità cantonali, ha deciso che l’obbligo del certificato COVID non toccherà l’insegnamento di base (bachelor e master), mentre il pass sarà richiesto per le altre offerte «che esulano dalla formazione di base, per esempio per la formazione continua, per le manifestazioni al chiuso». La SUPSI sta decidendo in queste ore in che direzione procedere.