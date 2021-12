Noè Ponti diventa testimonial Splash & Spa Tamaro. La direttrice Anna Celio Cattaneo parlando della partnership con il nuotatore medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo nei 100 m delfino, spiega: «Il suo sorriso e la sua spontaneità hanno contagiato tutti durante le ultime Olimpiadi. Ecco perché abbiamo scelto questo ragazzo di casa nostra, che accompagneremo e sosterremo durante il suo percorso verso i Giochi Olimpici di Parigi 2024». Secondo la società, «molti elementi e principi accomunano il centro benessere e divertimento di Rivera e il campione ticinese: acqua, divertimento, benessere, serietà, costanza e vicinanza. Su fronti diversi certo, ma con lo stesso entusiasmo». Anna Celio Cattaneo aggiunge: «Ecco perché siamo molto contenti di poter collaborare con Noè, grande promessa del nuoto mondiale ma tanto vicino a noi, e con lui poter affrontare le prossime bracciate». Noè Ponti dal canto suo dichiara: «Come nuotatore e amante di tutto quanto ruota attorno all’acqua e alla cura del proprio corpo, sono felice di essere stato scelto da Splash & Spa Tamaro come testimonial. Lo sono per ciò che il centro di Rivera offre alle famiglie e alla popolazione di ogni età. Sono lusingato e grato alla direzione della struttura per aver deciso di sostenere il mio percorso sportivo fino ai Giochi Olimpici di Parigi».