Il gruppo PLR in Consiglio comunale ha presentato un’interpellanza che chiede lumi al Municipio sulla nomina del nuovo amministratore delegato del Casinò . «Il 22 ottobre 2020 è stato indetto indetto il concorso per la ricerca di un direttore (...) e il 26 settembre 2021, a quasi un anno di distanza, è stato nominato un amministratore delegato, nella persona di Paolo Sanvido, già membro del CdA, di designazione partitica e quale rappresentante della Città nella partecipata Casinò SA. Si ricorda che i compiti e gli obiettivi di un ad e di un direttore sono ben diversi. Il primo è membro e delegato dal CdA per rappresentarlo e assumersi parte dei compiti strategici che competono al Consiglio, il secondo ha il compito di occuparsi dell’organizzazione, è più calato nell’operatività, deve essere preciso, guardare ai dettagli della gestione dell’azienda». Il PLR giudica la procedura «poco ortodossa e poco trasparente». e chiede al Municipio se è stato informato e coinvolto nel concorso e se è stato informato dal Consiglio delle ragioni di questa scelta.