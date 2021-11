Il piccolo Eitan e suo nonno sono stati controllati dalla Polizia cantonale? Nella vicenda del bimbo sopravvissuto alla strage del Mottarone, portato dal nonno Shmuel Peleg all’aeroporto di Agno lo scorso 11 settembre, le autorità italiane puntano ancora il dito contro l’operato delle forze dell’ordine ticinesi. Secondo la Procura di Pavia, infatti, l’auto guidata da Gabriel Abutubul Alon, con a bordo Peleg e il nipotino, sarebbe incappata in un controllo della Polizia cantonale proprio alla scalo luganese, ma gli agenti avrebbero comunque lasciato partire i tre verso Israele. Stando al giudice per le indagini preliminari, gli agenti avrebbero, sì, identificato i passeggeri, ma li avrebbero poi fatti proseguire «in maniera del tutto inopinata», anche perché sarebbe dovuta risultare una denuncia di smarrimento del passaporto israeliano del bimbo. La ricostruzione degli inquirenti italiani viene smentita dalla stessa Polizia cantonale che, contattata dal CdT, ha dichiarato: «Ribadiamo nuovamente che dalle verifiche esperite al nostro interno non risulta che la Polizia cantonale abbia mai controllato quelle persone». Il Ministero pubblico ha invece riferito quanto segue: «Al Ministero pubblico non risultano i controlli della Polizia cantonale a cui fanno riferimento le autorità italiane. L’incarto al momento è ancora aperto. Sono già stati eseguiti degli accertamenti per chiarire e ricostruire le circostanze del passaggio sul territorio ticinese del bambino. Trattandosi di approfondimenti che si trovano ancora in una fase esplorativa, è prematuro fornire ulteriori informazioni».