Non aggrega la politica? Ci pensa lo sport

Lungo le sponde del Mara tiene banco, di questi tempi, la questione legata all’aggregazione. Se da un lato Maroggia, Melano e Rovio hanno dato l’ok all’unione; dall’altro c’è Arogno che – per il momento – si è chiamato fuori. E il paese è diviso: le urne hanno detto niente aggregazione, ma la raccolta firme che punta all’opposto ha raccolto centinaia di adesioni. A livello politico, quindi, l’argomento non ha portato unità d’intenti. Sportivamente parlando, però, si è deciso di seguire tutt’altra linea. Lo scorso 26 marzo, infatti, l’assemblea costitutiva ha suggellato la nascita dell’As Basso Ceresio, società sportiva – votata al calcio – nata da tre pilastri: i club di Melano, Rovio e... Arogno. Sessant’anni di storia la prima, 51 la seconda e 74 la terza. Decenni in cui non sono mancati...