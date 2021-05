L’imputato non aveva intenzione di farla pagare a Matteo Cantoreggi e, dopo averlo picchiato, non ha preso in considerazione l’ipotesi che potesse morire. Pertanto dev’essere condannato non per assassinio, non per omicidio intenzionale, bensì per omicidio colposo per omissione. Un reato per cui la pena massima prevista è di tre anni. Queste, in estrema sintesi, le richieste dell’avvocata Letizia Vezzoni, legale d’ufficio del 35.enne austriaco alla sbarra per aver ucciso Cantoreggi alla pensione La Santa il 17 dicembre 2019. Vezzoni si è rimessa al giudizio della Corte per la quantificazione esatta della pena, opponendosi anche a un trattamento stazionario in struttura chiusa. La sentenza delle Assise criminali, presiedute dal giudice Amos Pagnamenta, è attesa oggi per le 17. La procuratrice pubblica aveva chiesto una condanna a 17 anni per assassinio.

Le prime violenze

A mente di Vezzoni, «la corretta chiave di lettura di quanto è accaduto quella sera risiede nel rapporto fra imputato e vittima e in due episodi pregressi avvenuti fra di loro nella settimana precedente». L’austriaco era arrivato alla pensione La Santa nel novembre del 2019 mentre si trovava ancora in libertà condizionale per una precedente condanna per fatti legati alla droga, ed è solo una settimana prima dell’uccisione che ha cominciato a frequentare Cantoreggi: «Andavano uno nella camera dell’altro, ascoltavano musica, parlavano. Ma soprattutto bevevano, fumavano marijuana, assumevano farmaci. È così che passavano il tempo». Il primo episodio avviene l’11 aprile, quando Cantoreggi avrebbe schiaffeggiato forte due volte e senza motivo l’imputato mentre ascoltavano musica. Imputato che, al secondo schiaffo, ha reagito picchiando Cantoreggi con ginocchiate in faccia e buttandolo fuori dalla stanza sanguinante dal naso: «Una scena oggettivamente raccapricciante - ha detto Vezzoni - ma raccontata dal mio assistito stesso».

Poi i due sono sembrati riappacificarsi, ma sono venuti alle mani una seconda volta il 15 dicembre, ed è intervenuta anche la polizia. Secondo la ricostruzione di Vezzoni, anche in questo caso a sferrare il primo colpo è stato Cantoreggi. Vezzoni che ha ricordato come la vittima, a detta di diversi testimoni, quando ubriaca tendeva a diventare aggressiva e alterata: «Un inzigone». Mentre normalmente era una persona «fondamentalmente buona».

La dinamica

Il terzo scontro fra i due è quello in cui Cantoreggi ha perso la vita. I due erano sotto l’effetto di sostanze e alcol (l’imputato aveva una concentrazione di 1,7 per mille nel sangue) e si trovavano nella camera dell’austriaco dopo aver passato la giornata assieme. Camera a cui ha bussato una terza persona, nel frattempo deceduta e precedentemente imputata per la morte della vittima. Aperta la porta, Cantoreggi si è scagliato contro questa persona in due occasioni e in due occasioni l’austriaco l’ha trattenuto, invitando infine tutti a entrare nella stanza. Per la pubblica accusa l’ha fatto con insistenza, perché l’obiettivo era farla pagare alla vittima. Per la difesa, invece, di insistenza nelle immagini della videocamera non vi è traccia: solo un cenno della mano dell’austriaco alla terza persona: «Non c’era alcuna lezione da impartire a Cantoreggi. Il mio assistito ha solo cercato di impedire che la vittima aggredisse l’altra persona e non si è posto troppe domande su quel gesto perché sapeva che Cantoreggi poteva essere aggressivo quando beveva».

I tre sono rientrati nella stanza e, a mente di Vezzoni è stato di nuovo Cantoreggi a colpire per primo, tirando da seduto dei deboli calci agli stinchi dell’austriaco (che era in piedi), e questi ha reagito colpendolo con diversi forti pugni al volto: «Una brutta reazione, violenta e sproporzionata. Di certo non stava agendo per legittima difesa. Ma il medico legale dice che quei colpi non erano sufficienti a causare il decesso, che è invece avvenuto per soffocamento, a causa del sangue confluito negli alveoli polmonari».

Menomato nella previsione

Cantoreggi a questo punto ha perso i sensi, e i due lo hanno trascinato nella sua stanza. Lo hanno appoggiato prima per terra per cinque minuti e poi sul letto per altri nove. Secondo l’accusa, come visto ieri, nel mentre i due si sono adoperati per provare a modificare la scena del crimine, fra l’altro provando a ripulire il sangue, sapendo che Cantoreggi era spirato e così facendo ritardando peraltro il sopraggiungere dell’ambulanza, da loro chiamata solo in un secondo momento, quando era ormai troppo tardi. Diversa l’interpretazione degli eventi data da Vezzoni, secondo cui il suo assistito ha chiamato i soccorsi non appena si è reso conto che Cantoreggi non aveva più polso. «I due non percepiscono la gravità della situazione. L’imputato sente il respiro bagnato di Cantoreggi e questo lo tranquillizza. Poi lo ha spostato sul letto e lo ha messo in posizione di decubito perché aveva paura che possa soffocare nel caso vomitasse. Che il sangue che perdeva da naso e bocca potesse entrargli nei polmoni è invece un’ipotesi che non ha mai preso in considerazione». E quando è tornato a controllare come stava Matteo per una terza volta, «pentito per averlo picchiato», e ha scoperto che non c’era più polso, ha avvertito subito l’altra persona («Prova anche tu, che devo essere ubriaco») e subito ha chiamato i soccorsi: «Il mio assistito non ha quindi mai preso in considerazione e non ha accettato il rischio che Cantoreggi potesse morire. Anche perché, per quanto questo argomento possa urtare, nella sua testa ha pensato che Matteo l’aveva già picchiato più violentemente in passato senza che succedesse niente».

In conclusione, Vezzoni ha anche citato la perizia psichiatrica a cui è stato sottoposto l’imputato. Perizia che indica fra l’altro una menomazione della capacità dell’uomo di prevedere l’aspetto infausto del suo agire: «Si può dubitare della sua capacità previsionale, dice il perito».

A stabilire com’è andata toccherà ora alla Corte.

